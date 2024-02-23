Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ
В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и донецкий «Шахтер».
Игра пройдет в Александрии на стадионе КСК Ника. Начало матча запланировано о 13:00.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
К началу 18-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.
«Шахтер» занимает четвертую строчку, сыграв 15 матчей и набрав 31 очко.
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV
Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.
Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)
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