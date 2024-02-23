В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Игра пройдет в Александрии на стадионе КСК Ника. Начало матча запланировано о 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Шахтер» занимает четвертую строчку, сыграв 15 матчей и набрав 31 очко.

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА УПЛ