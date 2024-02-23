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Чемпионат Украины
Александрия
26.02.2024 18:00 - : -
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 17:01 | Обновлено 23 февраля 2024, 18:07
512
0

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 февраля в 13:00 матч 18-го тура УПЛ

23 февраля 2024, 17:01 | Обновлено 23 февраля 2024, 18:07
512
0
Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ. Александрия – Шахтер

В понедельник, 26 февраля, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и донецкий «Шахтер».

Игра пройдет в Александрии на стадионе КСК Ника. Начало матча запланировано о 13:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 18-го тура «Александрия» занимает 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 16 очков.

«Шахтер» занимает четвертую строчку, сыграв 15 матчей и набрав 31 очко.

Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проведет UPL.TV

Новый телеканал доступен в сетях: Киевстар ТВ, VodafoneTV, Setanta Sports, sweet.tv, youtv, VOLIA, VIASAT и другие.

Матч доступен бесплатно на сервисе Youtv: смотреть онлайн (нужна регистрация)

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Источник Sport.ua
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