ФОТО. Шевченко с новой командой УАФ посетили матч ЛНЗ – Кривбасс
В эти минуты проходит первый матч второго круга УПЛ
23 февраля проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс».
По состоянию на 30 минуту счет в матче не открыт.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч посетил новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко и другие представители его новой команды – генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, председатель комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.
ФОТО. Шевченко с новой командой УАФ посетил матч ЛНЗ – Кривбасс
ФОТО. УПЛ ТБ
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