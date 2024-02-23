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  4. ФОТО. Шевченко с новой командой УАФ посетили матч ЛНЗ – Кривбасс
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 16:06 |
687
0

ФОТО. Шевченко с новой командой УАФ посетили матч ЛНЗ – Кривбасс

В эти минуты проходит первый матч второго круга УПЛ

23 февраля 2024, 16:06 |
687
0
ФОТО. Шевченко с новой командой УАФ посетили матч ЛНЗ – Кривбасс
УАФ. Андрей Шевченко

23 февраля проходит матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором играют черкасский ЛНЗ и криворожский «Кривбасс».

По состоянию на 30 минуту счет в матче не открыт.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч посетил новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко и другие представители его новой команды – генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, председатель комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль, председатель комитета профессионального футбола УАФ Олег Лужный и исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий.

ФОТО. Шевченко с новой командой УАФ посетил матч ЛНЗ – Кривбасс


ФОТО. УПЛ ТБ

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Кривбасс Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Источник Sport.ua
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