Илия Топурия отреагировал на возможный переход Мбаппе в Реал
Боец будет рад, что Килиан будет играть за его любимый клуб
Новый чемпион UFC в полулегком весе испанец с грузинскими корнями Илия Топурия отреагировал на возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».
«Килиан Мбаппе в «Реале»? Добро пожаловать. Ему повезло играть за лучший клуб в мире», – сказал Топурия.
Илия – болельщик «бланкос». Мадридский клуб поздравил его с победой над Алексом Волкановски на турнире UFC 298.
Ожидается, что французский форвард летом покинет ПСЖ, чтобы перейти в «Реал» на правах свободного агента. За ПСЖ Килиан выступает с 2017 года.
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