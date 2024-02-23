Илия Топурия отреагировал на возможный переход Мбаппе в Реал

Новый чемпион UFC в полулегком весе испанец с грузинскими корнями Илия Топурия отреагировал на возможный переход Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Килиан Мбаппе в «Реале»? Добро пожаловать. Ему повезло играть за лучший клуб в мире», – сказал Топурия.

Илия – болельщик «бланкос». Мадридский клуб поздравил его с победой над Алексом Волкановски на турнире UFC 298.

Ожидается, что французский форвард летом покинет ПСЖ, чтобы перейти в «Реал» на правах свободного агента. За ПСЖ Килиан выступает с 2017 года.