Каземиро признался, что всегда будет в долгу перед Криштиану Роналду

Бразильский полузащитник Каземиро признался, что навсегда останется в долгу перед Криштиану Роналду, поскольку его бывший партнер по «Реалу» и «Манчестер Юнайтед» подарил ему «уйму титулов и голов».

Футболисты выступали вместе за мадридский клуб с 2013-го по 2018-й, а затем ненадолго воссоединились в «красных дьяволах» в 2022-м.

«Криштиану подарил мне множество титулов и голов. Так что мне всегда приятно будет разговаривать о Крише. В моем поколении он входил в тройку лучших в мире. Без сомнения, он один из лучших футболистов всех времен», – приводит слова Каземиро официальный сайт «МЮ».

Добавим, что в общей сложности в составе «Реала» бразилец завоевал 18 трофеев, трижды став чемпионом Испании и пять раз триумфовав в Лиге чемпионов.