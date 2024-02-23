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Испания
23 февраля 2024, 15:23 | Обновлено 23 февраля 2024, 15:24
925
0

Каземиро признался, что всегда будет в долгу перед Криштиану Роналду

Бразилец выступал с Криштиану в «Реале» и «Манчестер Юнайтед»

23 февраля 2024, 15:23 | Обновлено 23 февраля 2024, 15:24
925
0
Каземиро признался, что всегда будет в долгу перед Криштиану Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Каземиро

Бразильский полузащитник Каземиро признался, что навсегда останется в долгу перед Криштиану Роналду, поскольку его бывший партнер по «Реалу» и «Манчестер Юнайтед» подарил ему «уйму титулов и голов».

Футболисты выступали вместе за мадридский клуб с 2013-го по 2018-й, а затем ненадолго воссоединились в «красных дьяволах» в 2022-м.

«Криштиану подарил мне множество титулов и голов. Так что мне всегда приятно будет разговаривать о Крише. В моем поколении он входил в тройку лучших в мире. Без сомнения, он один из лучших футболистов всех времен», – приводит слова Каземиро официальный сайт «МЮ».

Добавим, что в общей сложности в составе «Реала» бразилец завоевал 18 трофеев, трижды став чемпионом Испании и пять раз триумфовав в Лиге чемпионов.

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Каземиро Криштиану Роналду Реал Мадрид Манчестер Юнайтед лучший игрок
Источник ФК Манчестер Юнайтед
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