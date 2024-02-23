ЛНЗ – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Матч-открытие 18-го тура УПЛ начнется в 15:30
Сегодня, 23 февраля, ЛНЗ на стадионе «Колос» (Ковалевка) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 10-е и 1-е места в турнирной таблице.
Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Юрия Вернидуба на матч:
ЛНЗ: Кучеренко, Бойко, Салиху, Муравский, Наумец, Яшари, Пасич, Каплиенко, Шестаков, Хобленко, Бар.
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бандейра, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Микитишин, Аду.
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