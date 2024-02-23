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  4. ЛНЗ – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 14:45 |
364
0

ЛНЗ – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Матч-открытие 18-го тура УПЛ начнется в 15:30

23 февраля 2024, 14:45 |
364
0
ЛНЗ – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Стадион Колос

Сегодня, 23 февраля, ЛНЗ на стадионе «Колос» (Ковалевка) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 10-е и 1-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Юрия Вернидуба на матч:

ЛНЗ: Кучеренко, Бойко, Салиху, Муравский, Наумец, Яшари, Пасич, Каплиенко, Шестаков, Хобленко, Бар.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бандейра, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Микитишин, Аду.

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Источник Sport.ua
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