ЛНЗ – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 23 февраля, ЛНЗ на стадионе «Колос» (Ковалевка) в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают соответственно 10-е и 1-е места в турнирной таблице.

Стали известны стартовые составы команд Олега Дулуба и Юрия Вернидуба на матч:

ЛНЗ: Кучеренко, Бойко, Салиху, Муравский, Наумец, Яшари, Пасич, Каплиенко, Шестаков, Хобленко, Бар.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Бандейра, Стецьков, Дибанго, Кузык, Илич, Бизимана, Соса, Микитишин, Аду.