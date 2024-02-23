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Англия
23 февраля 2024, 14:02 | Обновлено 23 февраля 2024, 14:10
458
0

Нет равных. Забарный – лучший в Европе по показателю самоотверженности

Украинец лидирует в интересном рейтинге

23 февраля 2024, 14:02 | Обновлено 23 февраля 2024, 14:10
458
0
Нет равных. Забарный – лучший в Европе по показателю самоотверженности
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный лидирует в пятерке лучших европейских чемпионатов среди игроков не старше 21 года по количеству заблокированных ударов в нынешнем сезоне.

Wyscout утверждает, что в активе у 21-летнего уроженца Киева 20 заблокированных ударов в текущей кампании.

В список лучших вместе с Забарным также находятся Джерред Брентвейт из «Эвертона», Джорджо Скальвини из «Аталанты», Аруна Сангант из «Гавра», Раду Дрегушин из «Тоттенхэма», Теден Менджи из «Лутона» и Мурило с «Ноттингем Форест».

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Илья Забарный Борнмут
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