Нет равных. Забарный – лучший в Европе по показателю самоотверженности
Украинец лидирует в интересном рейтинге
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный лидирует в пятерке лучших европейских чемпионатов среди игроков не старше 21 года по количеству заблокированных ударов в нынешнем сезоне.
Wyscout утверждает, что в активе у 21-летнего уроженца Киева 20 заблокированных ударов в текущей кампании.
В список лучших вместе с Забарным также находятся Джерред Брентвейт из «Эвертона», Джорджо Скальвини из «Аталанты», Аруна Сангант из «Гавра», Раду Дрегушин из «Тоттенхэма», Теден Менджи из «Лутона» и Мурило с «Ноттингем Форест».
Players aged 21 and less with the most shots blocked in Europe's top 5 leagues 23/24 by Wyscout:— Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) February 22, 2024
🇺🇦Illya Zabarnyi - 20
🏴Jarrad Branthwaite - 17
🇮🇹Giorgio Scalvini - 14
🇸🇳Arouna Sanganté - 14
🇷🇴Radu Drăgușin - 13
🏴Teden Mengi - 13
🇧🇷Murillo - 13
Some top box defenders here! 🔥 pic.twitter.com/1CH2sFv9wv
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