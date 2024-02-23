Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против соперниц из Болгарии.

Перед важным поединком команда Владимира Пятенко провела прогулку по болгарскому городу Кирджали, в котором и состоится поединок.

Матч Болгария – Украина пройдет на Центральном стадионе «Арда-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины провела прогулку перед матчем плей-офф Лиги наций