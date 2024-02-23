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Лига наций
23 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 14:00
1647
0

ФОТО. Сборная Украины провела прогулку перед матчем плей-офф Лиги наций

Женская команда «сине-желтых» вскоре сыграет против Болгарии.

23 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 14:00
1647
0
ФОТО. Сборная Украины провела прогулку перед матчем плей-офф Лиги наций
УАФ

Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против соперниц из Болгарии.

Перед важным поединком команда Владимира Пятенко провела прогулку по болгарскому городу Кирджали, в котором и состоится поединок.

Матч Болгария – Украина пройдет на Центральном стадионе «Арда-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины провела прогулку перед матчем плей-офф Лиги наций

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Источник Sport.ua
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