Лига наций23 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 14:00
1647
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ФОТО. Сборная Украины провела прогулку перед матчем плей-офф Лиги наций
Женская команда «сине-желтых» вскоре сыграет против Болгарии.
23 февраля 2024, 13:59 | Обновлено 23 февраля 2024, 14:00
1647
0
Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против соперниц из Болгарии.
Перед важным поединком команда Владимира Пятенко провела прогулку по болгарскому городу Кирджали, в котором и состоится поединок.
Матч Болгария – Украина пройдет на Центральном стадионе «Арда-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
ФОТО. Сборная Украины провела прогулку перед матчем плей-офф Лиги наций
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