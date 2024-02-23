Украинский полузащитник Боруссии Д: «Приятно, что меня сравнивают с Ройсом»

Украинский полузащитник юношеской команды дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун отреагировал на сравнение с легендой «шмелей» Марко Ройсом.

– Ходят слухи, что болельщики тебя называют «новым Ройсом». И говорят, что ты похож на Марко в юном возрасте. Как тебе такое сравнение?

– Если так и есть, то очень приятно, что меня сравнивают с такой легендой клуба.

В этом сезоне 18-летний Даниил Кревсун провел 24 матча за «Боруссию» Дортмунд U-19, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. В большинстве матчей он выступал на позиции атакующего полузащитника, которая также является основной для Марко Ройса.

Ранее Даниил Кревсун заявил, что ему нравится стиль игры Юлиана Брандта и Марко Ройса – двух полузащитников первой команды «Боруссии».