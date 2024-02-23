Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем плей-офф Лиги наций
Лига наций
23 февраля 2024, 13:23 |
234
0

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем плей-офф Лиги наций

Женская команда «сине-желтых» готовится к противостоянию с Болгарией

23 февраля 2024, 13:23 |
234
0
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем плей-офф Лиги наций
УАФ

Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против соперниц из Болгарии.

Перед игрой команда Владимира Пятенко провела тренировку. Украинская ассоциация футбола поделилась закулисьем лагеря и эксклюзивными комментариями футболисток.

Матч Болгария - Украина состоится 23 февраля в болгарском городе Кирджали на Центральном стадионе «Арда-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем плей-офф Лиги наций

По теме:
Болгария – Украина. Женская Лига наций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Болгария – Украина. Текстовая трансляция матча
ВИДЕО. Невероятная реакция Трубина. Анатолий совершил суперсейв в матче ЛЕ
женская сборная Украины по футболу женская сборная Болгарии по футболу Лига наций по футболу среди женщин видео тренировка Владимир Пятенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером
Футбол | 23 февраля 2024, 09:48 0
Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером
Неожиданно. Хавбек Марселя рассказал, кому посвящает победу над Шахтером

Амин Харит остался в хороших отношениях с Дженнаро Гаттузо

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Теннис | 22 февраля 2024, 21:11 4
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае

Кто остановит Свёнтек на пути к очередному титулу?

Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Футбол | 22.02.2024, 20:36
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Покинет Челси летом? Почеттино жестко отозвался о способностях Мудрика
Провал Шахтера, поражение в баскетболе, перфоманс Трубина, срок Алвеса
Футбол | 23.02.2024, 06:30
Провал Шахтера, поражение в баскетболе, перфоманс Трубина, срок Алвеса
Провал Шахтера, поражение в баскетболе, перфоманс Трубина, срок Алвеса
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Футбол | 22.02.2024, 11:23
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 24
Футбол
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
Свитолина проиграла Свёнтек на большом турнире в Дубае
21.02.2024, 18:34 35
Теннис
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
21.02.2024, 15:33
Киберспорт
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
Спарринг-партнер Усика назвал победителя боя украинца с Фьюри
21.02.2024, 09:48
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем