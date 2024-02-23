ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем плей-офф Лиги наций
Женская команда «сине-желтых» готовится к противостоянию с Болгарией
Сегодня, 23 февраля 2024 года, женская сборная Украины по футболу сыграет первый матч плей-офф Лиги наций против соперниц из Болгарии.
Перед игрой команда Владимира Пятенко провела тренировку. Украинская ассоциация футбола поделилась закулисьем лагеря и эксклюзивными комментариями футболисток.
Матч Болгария - Украина состоится 23 февраля в болгарском городе Кирджали на Центральном стадионе «Арда-Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:00 по киевскому времени.
ВИДЕО. Сборная Украины провела тренировку перед матчем плей-офф Лиги наций
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