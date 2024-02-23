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  4. Скрипник определился с ненужными. 4 игрока Металлиста 1925 ушли в аренду
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:06
418
0

Скрипник определился с ненужными. 4 игрока Металлиста 1925 ушли в аренду

Харьковская команда уменьшила свою заявку

23 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 23 февраля 2024, 13:06
418
0
Скрипник определился с ненужными. 4 игрока Металлиста 1925 ушли в аренду
ФК Металлист 1925. Андрей Ткачук

Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о том, что четыре игрока команды отправились в аренду.

Перед стартом второй части сезона харьковчане отдали в аренду в перволиговый «Диназ» вратаря Игоря Потимкова, защитника Михаила Рудавского, полузащитников Ярослава Мартынюка и Андрея Ткачука.

Сообщается, что срок арендного соглашения – до конца текущего сезона.

В таблице УПЛ «Металлист 1925», который зимой возглавил Виктор Скрипник, занимает 12-е место. «Диназ» в таблице Выбывания Первой лиги идет на предпоследней 9-й позиции, имея 13 пунктов.

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Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Ткачук Виктор Скрипник трансферы трансферы УПЛ Ярослав Мартынюк
Источник ФК Металлист 1925
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