Скрипник определился с ненужными. 4 игрока Металлиста 1925 ушли в аренду

Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о том, что четыре игрока команды отправились в аренду.

Перед стартом второй части сезона харьковчане отдали в аренду в перволиговый «Диназ» вратаря Игоря Потимкова, защитника Михаила Рудавского, полузащитников Ярослава Мартынюка и Андрея Ткачука.

Сообщается, что срок арендного соглашения – до конца текущего сезона.

В таблице УПЛ «Металлист 1925», который зимой возглавил Виктор Скрипник, занимает 12-е место. «Диназ» в таблице Выбывания Первой лиги идет на предпоследней 9-й позиции, имея 13 пунктов.