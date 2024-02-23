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  4. Гендиректор Кривбасса: «Создаем сильную команду, чтобы выигрывать»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 13:01 |
144
0

Гендиректор Кривбасса: «Создаем сильную команду, чтобы выигрывать»

Владимир Баенко рассказал о целях криворожской команды

23 февраля 2024, 13:01 |
144
0
Гендиректор Кривбасса: «Создаем сильную команду, чтобы выигрывать»
ФК Кривбасс. Владимир Баенко

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко рассказал о целях криворожской команды.

– ФК «Кривбасс» и ЖФК «Кривбасс» – в лидерах чемпионата Украины. За счет чего удается держать высокую планку?

– У нас еще есть Академия, U-19, другие возрастные категории, которые идут на высоких позициях в своих турнирах. Считаю, в первую очередь, за счет того, что нас всех объединяет одна цель. У нас есть замечательный президент Константин Караманиц, наш лидер, который контролирует весь процесс. Мы же как менеджеры, делаем все, чтобы для наших футболистов и футболисток были созданы лучшие условия.

Стремимся все делать на самом высоком уровне, оттуда и хорошие результаты, это все в комплексе. Но, в первую очередь, благодаря кому мы можем играть и работать – это наши воины Вооруженных Сил Украины. Благодаря им мы можем заниматься тем, что любим, играть в футбол.

– В «Кривбассе» немало иностранцев. Насколько важна роль легионеров в украинском футболе?

– Как я уже говорил неоднократно, считаю, что каждый легионер в украинском футболе – это посол Украины в своей стране. У каждого из них есть родные, друзья, знакомые, подписчики в соцстраницах. И все они таким образом узнают, что Украина борется, живет и побеждает. И что мы сто процентов победим. Информационно этот момент очень важен для всей Украины. Также легионеры создают достойную конкуренцию в команде и помогают нам достигать результатов.

– Сейчас вся Украина переживает тяжелое время. Как «Кривбассу» удается убеждать легионеров приезжать в команду?

– У каждого иностранца есть своя собственная история. Да, это нелегко, но это наша работа. К процессу трансфера приобщается главный тренер. Когда к нам приехал Драган Ловрич, вслед за ним через некоторое время – Рифет Капич. Благодаря Капичу приехал Хрвое Илич. Они все общаются между собой. Эта же история с Иваном Дибанго, Джихадом Бизиманой. На видео перед переходом мы показывали им нашу базу, город. Наша первоочередная задача – создание сильной команды, чтобы выигрывать. Для этого мы работаем.

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Владимир Баенко Кривбасс Кривой Рог чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Кривбасс
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