Владислав НАУМЕЦ: «ЛНЗ тщательно готовится к Кривбассу»

Полузащитник черкасского ЛНЗ Владислав Наумец рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура Украинской Премьер-лиги против «Кривбасса».

– Влад, как прошли зимние сборы? Как чувствуете себя после активных физических нагрузок?

– Этот период прошел непросто, потому что мы имели двухразовые тренировки, было очень много игр. Но в целом, сборы прошли продуктивно. В плане физической формы считаю, что команда очень хорошо подготовилась к весенней части чемпионата. Немало внимания мы уделяли и тактике. На первых сборах акцент был сделан больше на физиологию, а на вторых работа имела уже более тактический характер, что было закреплено в контрольных играх. Вместе с тем, всегда есть к чему расти и становиться лучше.

– Что на сборах вам нравится больше, а что меньше?

– Из того что не нравится – это много тренировок. Это очень тяжелая интенсивная работа. Но у нас все было через мяч, хотя хватало и работы в тренажерном зале. А что нравится – то, что было много игр, интересно поиграть с соперниками не из Украинской Премьер-Лиги.

– ЛНЗ – практически рекордсмен этого межсезонья по количеству подписанных новичков. Как изменилась атмосфера в команде? Ведь прибыли игроки из разных стран, вероятно, есть небольшие трудности в поисках общего языка?

– Лично мне было легко в этом аспекте, поскольку я свободно владею английским языком. Ребят приняли хорошо, атмосфера в команде замечательная. То есть, никаких трудностей с адаптацией новичков не возникло.

– Весеннюю часть чемпионата вам предстоит начать матчем против «Кривбасса», который является лидером текущего чемпионата. Просматривали ли вы матчи криворожской команды на зимних сборах? Что интересного отметили для себя?

– Отметил бы, что они играют в агрессивный футбол. Но в нашем чемпионате можно со всеми играть и набирать очки. Не могу выделить кого-то, но знаю, что у них есть ребята, которые лидируют в списке бомбардиров. «Кривбасс» много забивает, однако и мы готовимся к ним тщательно. Преимущественно из-за игр на сборах мы готовились именно к встрече с «Кривбассом».

– Есть информация, что матчи Украинской Премьер-Лиги состоятся со зрителями. Насколько вы соскучились по болельщикам?

– Футбол – это игра для болельщиков. Очень приятно, когда они приходят на стадион и поддерживают, мы это чувствуем, сколько бы их ни было на трибунах. Это большой плюс и придаст команде больше стимула и энергии.

Матч ЛНЗ – «Кривбасс» состоится 23 февраля в 15:30 по киевскому времени.