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  4. Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»
Испания
23 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:07
1017
6

Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»

Но только при условии, что Андрей до конца сезона будет регулярно играть за «Реал»

23 февраля 2024, 12:06 | Обновлено 23 февраля 2024, 12:07
1017
6
Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»
Instagram. Андрей и Анастасия Лунины

Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, оценила шансы бельгийца Тибо Куртуа вернуть себе статус первого номера «сливочных» после травмы:

«Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место. Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст».

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе «Реала», но выполнил лишь несколько упражнений. Его полноценное возвращение к командным тренировкам должно состояться только в апреле.

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Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Тибо Куртуа
Источник Трендец
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Комментарии 6
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potemkin78
наивная
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+4
stalevar1250
Лунин - каблук!! 
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+3
Falko
Цього разу Лунін не встиг змусити свого "агента" видалити комент і відправити її на кухню.
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+1
Serhii Babak
думки вслух,  з ролику на ютуб
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+1
Iigor6583
Ой, ще вона встомлює свої п'ять копійок в ті перепетії з воротарями в Реалі.
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0
Burevestnik
ісче один експерд постійно на сайті !!! чим більше - тим краще!!!   
Ответить
0
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