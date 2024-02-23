Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»

Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, оценила шансы бельгийца Тибо Куртуа вернуть себе статус первого номера «сливочных» после травмы:

«Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место. Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст».

Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе «Реала», но выполнил лишь несколько упражнений. Его полноценное возвращение к командным тренировкам должно состояться только в апреле.