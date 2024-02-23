Жена Лунина: «Куртуа после травмы будет тяжело вернуться в основу»
Но только при условии, что Андрей до конца сезона будет регулярно играть за «Реал»
Анастасия Лунина, жена украинского вратаря мадридского «Реала» Андрея Лунина, оценила шансы бельгийца Тибо Куртуа вернуть себе статус первого номера «сливочных» после травмы:
«Посмотрим, время покажет. Если Андрей будет до конца сезона играть, то Куртуа будет трудно вернуться после травмы и занять первое место. Если Андрею дадут время поиграть, покажут, что в него верят, клуб его поддерживает, тренер поддерживает, то он займет свое первое место и уже никому его не отдаст».
Ранее сообщалось, что Тибо Куртуа вернулся к тренировкам в общей группе «Реала», но выполнил лишь несколько упражнений. Его полноценное возвращение к командным тренировкам должно состояться только в апреле.
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