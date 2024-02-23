Дибала назвал трех лучших футболистов, с которыми играл в одной команде

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала назвал трех лучших игроков, с которыми ему доводилось играть.

«Месси, Роналду и Гонсало Игуаин – три моих любимых партнера по команде.

Роналду – чемпион. Играть с ним в «Ювентусе» было замечательно. От него я узнал о преданности своей профессии и желании побеждать, несмотря на все, чего я уже достиг. Я не удивлен, что у него все хорошо и в Аравии.

Хотя моей мечтой с детства было играть с Месси... Он и сейчас постоянно вдохновляет меня. Разделить с ним победу на чемпионате мира – это то, что я никогда не забуду», – сказал Дибала.