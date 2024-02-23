Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Кривбасс готов к новым испытаниям»

Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ.

– Егор, как проходит подготовка к первому официальному матчу 2024 года?

– Все по плану, готовимся в хорошем настроении. Настраиваемся показать хороший футбол и получить необходимый результат. Знаем, что соперник усилился новыми футболистами. Просматривали их игру, разбирали. Сбалансированный коллектив. Это уже не та команда, которая была в первой части сезона.

– Всегда говорят, что первый матч – очень важен. Согласны с этим?

– Да, конечно. Надеюсь, все будет хорошо. Ведь нам очень нужно уже с первых матчей набираться уверенности и психологической устойчивости.

– Прошла ли уже у команды акклиматизация после месячных сборов в Испании?

– Никаких проблем с этим нет. С того момента, когда мы вернулись в Украину, уже прошло достаточно времени. Все хорошо себя чувствуют, мы готовы к новым испытаниям.

– Как восприняли новость о частичном возвращении зрителей на трибуны?

– Однозначно положительно, ведь мы играем для болельщиков. Надеюсь, в ближайших домашних матчах сможем сыграть при поддержке криворожан. Это только плюс для команды.

Матч ЛНЗ – «Кривбасс» состоится 23 февраля в 15:30 по киевскому времени.