Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Кривбасс готов к новым испытаниям»
Полузащитник «Кривбасса» рассказал о подготовке команды к матчу с ЛНЗ
Полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб рассказал о подготовке команды к матчу 18-го тура Украинской Премьер-лиги против черкасского ЛНЗ.
– Егор, как проходит подготовка к первому официальному матчу 2024 года?
– Все по плану, готовимся в хорошем настроении. Настраиваемся показать хороший футбол и получить необходимый результат. Знаем, что соперник усилился новыми футболистами. Просматривали их игру, разбирали. Сбалансированный коллектив. Это уже не та команда, которая была в первой части сезона.
– Всегда говорят, что первый матч – очень важен. Согласны с этим?
– Да, конечно. Надеюсь, все будет хорошо. Ведь нам очень нужно уже с первых матчей набираться уверенности и психологической устойчивости.
– Прошла ли уже у команды акклиматизация после месячных сборов в Испании?
– Никаких проблем с этим нет. С того момента, когда мы вернулись в Украину, уже прошло достаточно времени. Все хорошо себя чувствуют, мы готовы к новым испытаниям.
– Как восприняли новость о частичном возвращении зрителей на трибуны?
– Однозначно положительно, ведь мы играем для болельщиков. Надеюсь, в ближайших домашних матчах сможем сыграть при поддержке криворожан. Это только плюс для команды.
Матч ЛНЗ – «Кривбасс» состоится 23 февраля в 15:30 по киевскому времени.
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