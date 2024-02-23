Дарио СРНА: «Украинцы заслуживают выйти на Евро»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил шансы национальной сборной Украины попасть на чемпионат Европы 2024 года.

– Украинцам еще придется бороться за Евро. Их первое препятствие – Босния и Герцеговина, а затем, потенциально, Исландия или Израиль.

– Украина – это серьезная сборная, полная великолепных игроков, которые играют в больших и сильных европейских клубах, и они прекрасно подходят молодежи из «Шахтера» и других клубов Украины. Украинцы являются фаворитами этих матчей, они лучше всех. И я бы сказал, что по всем параметрам они заслуживают выйти на Евро. Евро принес бы Украине столько положительных эмоций, что трудно даже представить.

Ранее Дарио Срна рассказал о построении лучшего «Шахтера» в истории.