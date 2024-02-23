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  4. Дарио СРНА: «Украинцы заслуживают выйти на Евро»
Украина. Премьер лига
23 февраля 2024, 11:19 |
184
0

Дарио СРНА: «Украинцы заслуживают выйти на Евро»

Спортивный директор «Шахтера» оценил шансы «сине-желтых» попасть на чемпионат Европы

23 февраля 2024, 11:19 |
184
0
Дарио СРНА: «Украинцы заслуживают выйти на Евро»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна оценил шансы национальной сборной Украины попасть на чемпионат Европы 2024 года.

– Украинцам еще придется бороться за Евро. Их первое препятствие – Босния и Герцеговина, а затем, потенциально, Исландия или Израиль.

– Украина – это серьезная сборная, полная великолепных игроков, которые играют в больших и сильных европейских клубах, и они прекрасно подходят молодежи из «Шахтера» и других клубов Украины. Украинцы являются фаворитами этих матчей, они лучше всех. И я бы сказал, что по всем параметрам они заслуживают выйти на Евро. Евро принес бы Украине столько положительных эмоций, что трудно даже представить.

Ранее Дарио Срна рассказал о построении лучшего «Шахтера» в истории.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Jutarnji List
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