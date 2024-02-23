Гармаш рассказал о своих планах и целях Металлиста 1925 на игру с Динамо

Полузащитник «Металлиста 1925» Денис Гармаш поделился впечатлениями от зимней подготовки и рассказал об ожиданиях от матча против «Динамо».

– Денис, сборы завершены, уже идет подготовка к первому матчу. Какие впечатления после сборов – эффективно ли они прошли?

– Да, сборы завершились. Мы отработали очень хорошо, команда хорошо готова физически. Я думаю, что мы хорошо настроены на первый тур после павзы. Все его ждут, думаю, что результат будет в пользу нашей команды.

– Как оцениваешь свои личные кондиции?

– Личные кондиции? Ну физически я готов очень хорошо. Правда, не играл я давно в официальных матчах. Но ничего, думаю, что через матчи я еще наберу свои кондиции.

– Насколько за сборы удалось сыграться с партнерами и привыкнуть к тактическим требованиям тренерского штаба?

– Все партнеры высокой квалификации. Сыграться еще до конца не удалось, потому что на сборах в каждом матче менялся состав. Однако, я считаю, что в дальнейшем мы это наладим.

– Мы тебя спрашивали об игре против «Динамо» в первом интервью. Сейчас матч совсем близко или изменились как-то ожидания, возможно, появилось волнение?

– Относительно игры с «Динамо», я жду этот матч, настроен только на победу.

– С тех пор, как вы ушли из команды, как изменилось «Динамо»? В чем они стали сильнее, а где есть слабые места?

– Я смотрел их товарищеские матчи, могу сказать, что ребята хорошо работают, Шовковский что-то изменил, но это ему отвечать за то, что сделано. Я думаю, что «Динамо» может занять первое место.

Матч 18-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Динамо» состоится 25 февраля, начало – в 15:30 по Киеву.