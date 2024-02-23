Гармаш рассказал о своих планах и целях Металлиста 1925 на игру с Динамо
Игрок харьковской команды – о предстоящем матче
Полузащитник «Металлиста 1925» Денис Гармаш поделился впечатлениями от зимней подготовки и рассказал об ожиданиях от матча против «Динамо».
– Денис, сборы завершены, уже идет подготовка к первому матчу. Какие впечатления после сборов – эффективно ли они прошли?
– Да, сборы завершились. Мы отработали очень хорошо, команда хорошо готова физически. Я думаю, что мы хорошо настроены на первый тур после павзы. Все его ждут, думаю, что результат будет в пользу нашей команды.
– Как оцениваешь свои личные кондиции?
– Личные кондиции? Ну физически я готов очень хорошо. Правда, не играл я давно в официальных матчах. Но ничего, думаю, что через матчи я еще наберу свои кондиции.
– Насколько за сборы удалось сыграться с партнерами и привыкнуть к тактическим требованиям тренерского штаба?
– Все партнеры высокой квалификации. Сыграться еще до конца не удалось, потому что на сборах в каждом матче менялся состав. Однако, я считаю, что в дальнейшем мы это наладим.
– Мы тебя спрашивали об игре против «Динамо» в первом интервью. Сейчас матч совсем близко или изменились как-то ожидания, возможно, появилось волнение?
– Относительно игры с «Динамо», я жду этот матч, настроен только на победу.
– С тех пор, как вы ушли из команды, как изменилось «Динамо»? В чем они стали сильнее, а где есть слабые места?
– Я смотрел их товарищеские матчи, могу сказать, что ребята хорошо работают, Шовковский что-то изменил, но это ему отвечать за то, что сделано. Я думаю, что «Динамо» может занять первое место.
Матч 18-го тура УПЛ «Металлист 1925» – «Динамо» состоится 25 февраля, начало – в 15:30 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Испанский голкипер «Реала» остается заменой украинцу
Провансальцы очень довольны тем, что прервали неудачную серию без побед