ITF23 февраля 2024, 10:45 |
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Юлия Стародубцева – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Пуэрто-Вальярта
23 февраля 2024, 10:45 |
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23 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).
В 1/4 финала украинка сыграет против австралийки Тайлы Престон (№192 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Бузас Манейро (№132 WTA) или Марии Лурдес Карле (№106 WTA).
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