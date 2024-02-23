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  4. Юлия Стародубцева – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
23 февраля 2024, 10:45 |
82
0

Юлия Стародубцева – Тайла Престон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Пуэрто-Вальярта

23 февраля 2024, 10:45 |
82
0
ITF. Юлия Стародубцева

23 февраля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№135 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 125 в Пуэрто-Вальярта (Мексика).

В 1/4 финала украинка сыграет против австралийки Тайлы Престон (№192 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Джессики Бузас Манейро (№132 WTA) или Марии Лурдес Карле (№106 WTA).

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Источник Sport.ua
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