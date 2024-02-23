Гаэль Монфис – Якуб Меншик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№68 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 250 в Дохе.

В 1/2 финала муж Элины Свитолиной сразится против Якуба Меншика (№116 ATP). Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против (№116 ATP) или Якуба Меншика (№68 ATP).

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