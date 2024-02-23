Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Якуб Меншик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
23 февраля 2024, 10:34 |
120
0

Гаэль Монфис – Якуб Меншик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Дохе

23 февраля 2024, 10:34 |
120
0
Гаэль Монфис – Якуб Меншик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

23 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№68 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 250 в Дохе.

В 1/2 финала муж Элины Свитолиной сразится против Якуба Меншика (№116 ATP). Ориентировочное время начала матча – 18:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против (№116 ATP) или Якуба Меншика (№68 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Якуб МЕНШИК: «Выбрал турнир в Дохе, потому что мне дали бесплатный айфон»
Кто остановит эту машину? Монфис закрыл Умбера в Дохе и вышел в полуфинал
18-летний чех сенсационно обыграл Рублева на турнире в Катаре
Якуб Меншик Гаэль Монфис ATP Доха смотреть онлайн Уго Умбер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 23 февраля 2024, 10:12 7
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Футбол | 22 февраля 2024, 17:33 0
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале
Лунин рассказал, за что над ним насмехались игроки в начале карьеры в Реале

Андрей в свое время играл в бутсах от фирмы Mizuno

С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Теннис | 22.02.2024, 21:11
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
С Игой, но без Коко. Известны все участницы 1/2 финала на турнире в Дубае
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Футбол | 23.02.2024, 04:10
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Пушич оценил матч с Марселем и объяснил, почему сделал замены так поздно
Стало известно, сколько заработала Свитолина на престижном турнире в Дубае
Теннис | 23.02.2024, 05:02
Стало известно, сколько заработала Свитолина на престижном турнире в Дубае
Стало известно, сколько заработала Свитолина на престижном турнире в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
21.02.2024, 22:30 24
Футбол
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
Лига чемпионов. Завершены первые матчи 1/8 финала. Кто имеет гандикап?
22.02.2024, 06:55
Футбол
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
ФОТО. Мудрик передал украинским военным 50 дронов
21.02.2024, 17:44 32
Футбол
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
Прощай, Лига Европы. Шахтер пропустил три гола от Марселя на Велодроме
22.02.2024, 23:59 183
Футбол
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
22.02.2024, 11:23 11
Футбол
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
Тренер Falcons отреагировал на подписание украинца s1mple
21.02.2024, 15:33
Киберспорт
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем