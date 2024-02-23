Ига Свёнтек – Анна Калинская. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/2 финала полька сразится с Анной Калинской (№40 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

Победительница поединка в финале сыграет с Жасмин Паолини (№26 WTA) или Сораной Кырстей (№22 WTA).

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