Ига Свёнтек – Анна Калинская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Дубае
23 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/2 финала полька сразится с Анной Калинской (№40 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
Победительница поединка в финале сыграет с Жасмин Паолини (№26 WTA) или Сораной Кырстей (№22 WTA).
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