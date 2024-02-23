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  4. Ига Свёнтек – Анна Калинская. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
23 февраля 2024, 10:25 |
170
0

Ига Свёнтек – Анна Калинская. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала в Дубае

23 февраля 2024, 10:25 |
170
0
Ига Свёнтек – Анна Калинская. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

23 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/2 финала полька сразится с Анной Калинской (№40 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

Победительница поединка в финале сыграет с Жасмин Паолини (№26 WTA) или Сораной Кырстей (№22 WTA).

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WTA Дубай смотреть онлайн Ига Свёнтек Анна Калинская
Источник Sport.ua
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