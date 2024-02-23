Украина. Вторая лига23 февраля 2024, 04:29 | Обновлено 23 февраля 2024, 04:35
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Штурм Иванков – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 23 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча
23 февраля 2024, 04:29 | Обновлено 23 февраля 2024, 04:35
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Украинские команды продолжают проводить контрольные матчи на зимних сборах.
В очередном спарринге встречаются Штурм Иванков и ЮКСА Тарасовка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 23 февраля 10:00 по Киеву.
Игра состоится на одном из полей УТБ Динамо в Конча-Заспе.
Штурм Иванков – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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