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Украина. Вторая лига
23 февраля 2024, 04:29 | Обновлено 23 февраля 2024, 04:35
23
0

Штурм Иванков – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 23 февраля в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча

23 февраля 2024, 04:29 | Обновлено 23 февраля 2024, 04:35
23
0
Штурм Иванков – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Украинские команды продолжают проводить контрольные матчи на зимних сборах.

В очередном спарринге встречаются Штурм Иванков и ЮКСА Тарасовка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 23 февраля 10:00 по Киеву.

Игра состоится на одном из полей УТБ Динамо в Конча-Заспе.

Штурм Иванков – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ ЮКСА Тарасовка Штурм Иванков
Источник Sport.ua
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