Украинские команды продолжают проводить контрольные матчи на зимних сборах.

В очередном спарринге встречаются Штурм Иванков и ЮКСА Тарасовка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 23 февраля 10:00 по Киеву.

Игра состоится на одном из полей УТБ Динамо в Конча-Заспе.

Штурм Иванков – ЮКСА Тарасовка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция