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23 февраля 2024, 01:51 |
18
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля

Важные события во всех видах спорта

23 февраля 2024, 01:51 |
18
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

В пятницу, 23 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Кривбасс

Favbet 3.97 – 3.20 – 2.04

21:30 Байер – Майнц

Favbet 1.28 – 6.46 – 13.10

22:00 Реал Сосьедад – Вильярреал

Favbet 1.89 – 3.74 – 4.57

22:00 Мец – Лион

Favbet 4.71 – 3.83 – 1.84

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Источник Sport.ua
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