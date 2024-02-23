Другие новости23 февраля 2024, 01:51 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля
Важные события во всех видах спорта
23 февраля 2024, 01:51 |
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В пятницу, 23 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:30 ЛНЗ Черкассы – Кривбасс
21:30 Байер – Майнц
22:00 Реал Сосьедад – Вильярреал
22:00 Мец – Лион
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