ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 23 февраля

В пятницу, 23 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:30 ЛНЗ Черкассы – Кривбасс

3.97 – 3.20 – 2.04

21:30 Байер – Майнц

1.28 – 6.46 – 13.10

22:00 Реал Сосьедад – Вильярреал

1.89 – 3.74 – 4.57

22:00 Мец – Лион

4.71 – 3.83 – 1.84