ВИДЕО. Кондогбия забил за Марсель. Ризнык и Степаненко не разобрались
За 10 минут до конца матча шансы горняков стали призрачными
22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
На 81-й минуте Жоффре Кондогбиа увеличил перевес Марселя (3:1). Ризнык и Степаненко не разобрались в ситуации после навеса со штрафного.
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера
ГОЛ! 3:1. Жоффре Кондогбиа, 81 мин.
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