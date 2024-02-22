ВИДЕО. Исмаила Сарр вывел Марсель вперед. VAR офсайда не нашел

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

На 74-й минуте матча Лиги Европы хозяева сделали заявку на победу. Исмаила Сарр вывел Марсель вперед. VAR офсайда не нашел (2:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера

ГОЛ! 2:1. Исмаила Сарр, 74 мин.