ВИДЕО. Исмаила Сарр вывел Марсель вперед. VAR офсайда не нашел
На 74-й минуте матча Лиги Европы хозяева сделали заявку на победу
22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
На 74-й минуте матча Лиги Европы хозяева сделали заявку на победу. Исмаила Сарр вывел Марсель вперед. VAR офсайда не нашел (2:1).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера
ГОЛ! 2:1. Исмаила Сарр, 74 мин.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы
Ответные поединки этой стадии пройдут с 5 до 13 марта