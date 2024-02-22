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Лига Европы
22 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:21
213
0

Степаненко отметил капитанский юбилей

34-летний хавбек провел 100-й матч в качестве капитана «Шахтера»

22 февраля 2024, 23:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 23:21
213
0
Степаненко отметил капитанский юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Матч против «Марселя» стал 100-м для Тараса Степаненко в качестве капитана «Шахтера». Он стал четвертым игроком горняков, достигшим этого рубежа за годы независимости.

74 раза Тарас выводил оранжево-черных на поле в чемпионатах Украины, 24 – в еврокубках, по 1 – в Кубке и Суперкубке Украины. Чтобы стать «капитаном-сотником» Степаненко понадобилось 7 лет 311 дней, начиная с дебюта, который состоялся 17 апреля 2016 года в домашнем поединке «Шахтера» с «Олимпиком» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 капитанов-гвардейцев Шахтера за годы независимости

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Дарио СРНА

238

26

9

93

366

2.

Анатолий ТИМОЩУК

139

22

3

35

199

3.

Сергей ПОПОВ

77

8

-

18

103

4.

Тарас СТЕПАНЕНКО

74

1

1

24

100

5.

Валерий КРИВЕНЦОВ

73

13

-

11

97

6.

ТАЙСОН

52

11

1

19

83

7.

Андрей ПЯТОВ

28

2

2

13

45

8.

Игорь ПЕТРОВ

32

5

-

4

41

9.

Евгений ДРАГУНОВ

32

8

-

-

40

Сергей КОВАЛЕВ

26

11

-

3

40

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Источник Sport.ua
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