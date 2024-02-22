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Лига Европы
22 февраля 2024, 22:30 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:39
475
0

ВИДЕО. Обамеянг быстро сравнял счет для Марселя в игре с Шахтером

Ситуация в матче 1/16 финала Лиги Европы уравнялась на 23-й минуте

22 февраля 2024, 22:30 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:39
475
0
ВИДЕО. Обамеянг быстро сравнял счет для Марселя в игре с Шахтером

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

На 23-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг сравнял счет для хозяев поля (1:1).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера

ГОЛ! 1:1. Пьер-Эмерик Обамеянг, 23 мин

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Источник Sport.ua
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