ВИДЕО. Судаков открыл счет для Шахтера с пенальти

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

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Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Эгиналду заработал 11-метровый в дебюте матча, и Судаков на 12-й минуте открыл счет для Шахтера с пенальти (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера

ГОЛ! 0:1. Георгий Судаков, 12 мин (пен)