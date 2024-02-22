Лига Европы22 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:38
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ВИДЕО. Судаков открыл счет для Шахтера с пенальти
Эгиналду заработал 11-метровый в дебюте матча с Марселем
22 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:38
1194
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22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
Эгиналду заработал 11-метровый в дебюте матча, и Судаков на 12-й минуте открыл счет для Шахтера с пенальти (1:0).
❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера
ГОЛ! 0:1. Георгий Судаков, 12 мин (пен)
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