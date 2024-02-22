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Лига Европы
22 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:38
1194
1

ВИДЕО. Судаков открыл счет для Шахтера с пенальти

Эгиналду заработал 11-метровый в дебюте матча с Марселем

22 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 22 февраля 2024, 22:38
1194
1
ВИДЕО. Судаков открыл счет для Шахтера с пенальти

22 февраля в 22:00 в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы играют донецкий «Шахтер» и французский «Марсель».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Марселе на стадионе «Велодром». Первая игра неделей ранее завершилась вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

Эгиналду заработал 11-метровый в дебюте матча, и Судаков на 12-й минуте открыл счет для Шахтера с пенальти (1:0).

❗️ ВИДЕО в Telegram: голы в матче Марселя и Шахтера

ГОЛ! 0:1. Георгий Судаков, 12 мин (пен)

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Марсель Лига Европы Шахтер Донецк видео голов и обзор Марсель - Шахтер Эгиналду Георгий Судаков пенальти
Источник Sport.ua
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Saar
Дали пеналь пробити...набивають ціну на Судакова
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