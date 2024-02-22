Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Миколенко рискует пропустить следующий матч АПЛ. Что произошло?
Англия
22 февраля 2024, 19:26 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:45
902
0

Миколенко рискует пропустить следующий матч АПЛ. Что произошло?

У украинца повреждение

22 февраля 2024, 19:26 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:45
902
0
Миколенко рискует пропустить следующий матч АПЛ. Что произошло?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал, что фланговый защитник команды Виталий Миколенко получил травму.

«Миколенко получил ушиб, но мы надеемся, что с ним все будет хорошо и он сможет сыграть в следующем матче», – сказал Дайч на пресс-конференции.

Следующий матч «Эвертон» сыграет против «Брайтона» 24 февраля, начало запланировано в 17:00.

В этом сезоне за ливерпульский клуб Виталий Миколенко провел 26 матчей во всех турнирах и отличился двумя голами.

Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.

По теме:
РУНИ: «Когда мне было 14, тренер застукал меня с сидром и сигаретами»
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Ньюкасл
Легендарный Венгер дал Ливерпулю совет при поиске преемника Клоппа
Эвертон травма чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Шон Дайч
Источник ФК Эвертон
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 22 февраля 2024, 12:28 4
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Футбол | 22 февраля 2024, 11:23 10
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом
Арсенал готовит громкий трансфер украинской звезды Жироны летом

Артем Довбик может стать одноклубником Александра Зинченко

Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
Футбол | 22.02.2024, 18:54
Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
Лунин признался, готов ли конкурировать с Куртуа за место в старте
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
Футбол | 22.02.2024, 13:21
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
ВИДЕО. Гений или нужно хейтить? Месси обыграл лежащего на газоне соперника
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Футбол | 21.02.2024, 22:30
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
ФОТО. Известная поклонница Мудрика посетит матч Шахтера в Марселе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
21.02.2024, 17:33
Футбол
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
Усику предсказано завершение карьеры. Оглашена дата, названа причина
20.02.2024, 19:59 6
Бокс
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
ВИДЕО. Скандал в ЛЧ: «Такой пенальти в ворота ПСЖ или Челси не дали бы»
21.02.2024, 08:11 9
Футбол
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 8
Футбол
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
Лунин может выдохнуть? Известны новые подробности по восстановлению Куртуа
22.02.2024, 00:03 1
Футбол
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
Все закономерно? Модрич и Лукас Васкес показали, почему Кепа хуже Лунина
22.02.2024, 13:27
Футбол
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 20
Бокс
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
Испанские СМИ: Кепа из-за Лунина попал в Реале в сложную ситуацию
21.02.2024, 10:54 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем