Миколенко рискует пропустить следующий матч АПЛ. Что произошло?

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал, что фланговый защитник команды Виталий Миколенко получил травму.

«Миколенко получил ушиб, но мы надеемся, что с ним все будет хорошо и он сможет сыграть в следующем матче», – сказал Дайч на пресс-конференции.

Следующий матч «Эвертон» сыграет против «Брайтона» 24 февраля, начало запланировано в 17:00.

В этом сезоне за ливерпульский клуб Виталий Миколенко провел 26 матчей во всех турнирах и отличился двумя голами.

Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.