Миколенко рискует пропустить следующий матч АПЛ. Что произошло?
У украинца повреждение
Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч рассказал, что фланговый защитник команды Виталий Миколенко получил травму.
«Миколенко получил ушиб, но мы надеемся, что с ним все будет хорошо и он сможет сыграть в следующем матче», – сказал Дайч на пресс-конференции.
Следующий матч «Эвертон» сыграет против «Брайтона» 24 февраля, начало запланировано в 17:00.
В этом сезоне за ливерпульский клуб Виталий Миколенко провел 26 матчей во всех турнирах и отличился двумя голами.
Ранее Виталий Миколенко назвал сильнейшего вингера, против которого ему приходилось играть в АПЛ.
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