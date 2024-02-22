Сколько будет пенальти? Трубин выйдет в основе на матч Лиги Европы

В ответном матче 1/16 Лиги Европы между Тулузой и Бенфикой (старт в 19:45) украинский вратарь гостей Анатолий Трубин выйдет в основном составе.

Для игрока это 31 матч в сезоне и восьмой еврокубковый поединок.

В первой встрече Орлы выиграли со счетом 2:1, забив оба гола с пенальти. Любопытно, что Трубин в нынешнем сезоне уже отразил три удара с точки, став рекордсменом клуба.