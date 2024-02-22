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Лига Европы
22 февраля 2024, 18:40 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:41
293
0

Сколько будет пенальти? Трубин выйдет в основе на матч Лиги Европы

У команды хорошие шансы пройти дальше

22 февраля 2024, 18:40 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:41
293
0
Сколько будет пенальти? Трубин выйдет в основе на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В ответном матче 1/16 Лиги Европы между Тулузой и Бенфикой (старт в 19:45) украинский вратарь гостей Анатолий Трубин выйдет в основном составе.

Для игрока это 31 матч в сезоне и восьмой еврокубковый поединок.

В первой встрече Орлы выиграли со счетом 2:1, забив оба гола с пенальти. Любопытно, что Трубин в нынешнем сезоне уже отразил три удара с точки, став рекордсменом клуба.

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Бенфика Тулуза Анатолий Трубин Лига Европы стартовые составы
Источник Sport.ua
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