РУНИ: «Когда мне было 14, тренер застукал меня с сидром и сигаретами»

Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в эфире программы Stick to Footbal на YouTube-канале The Overlap признался, что слишком увлекался алкоголем в подростковом возрасте. По словам футболиста, однажды тренер молодежной команды «ирисок» застукал его с бутылкой сидра и пачкой сигарет.

«Ты знаешь, где я вырос (Руни обратился к сидящему рядом Джейми Каррагеру). Это было непростое место для жизни, но мне очень нравилось там расти, это многому меня научило.

Я помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это был четверг, а в субботу я играл за команду «Эвертона» U19, которую тренировал Колин Харви. Итак, я перехожу дорогу, держа в руках пакет сидра и пачку сигарет. В этот момент меня остановилась пропустить машина, а за рулем сидел Колин Харви.

Раньше мы приходили в заброшенный пустой дом, выбивали окна, сидели там и выпивали. Оглядываясь назад, считаю, что у меня были всевозможные проблемы. Оказывается, я слишком много пил, и, очевидно, это сказалось», — сказал Руни.