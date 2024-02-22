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  4. РУНИ: «Когда мне было 14, тренер застукал меня с сидром и сигаретами»
Англия
22 февраля 2024, 17:58 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:12
336
1

РУНИ: «Когда мне было 14, тренер застукал меня с сидром и сигаретами»

Экс-форвард признался, что злоупотреблял алкоголем в детстве

22 февраля 2024, 17:58 | Обновлено 22 февраля 2024, 19:12
336
1
РУНИ: «Когда мне было 14, тренер застукал меня с сидром и сигаретами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Бывший нападающий «Эвертона» и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни в эфире программы Stick to Footbal на YouTube-канале The Overlap признался, что слишком увлекался алкоголем в подростковом возрасте. По словам футболиста, однажды тренер молодежной команды «ирисок» застукал его с бутылкой сидра и пачкой сигарет.

«Ты знаешь, где я вырос (Руни обратился к сидящему рядом Джейми Каррагеру). Это было непростое место для жизни, но мне очень нравилось там расти, это многому меня научило.

Я помню, когда мне было 14, я переходил дорогу, кажется, это был четверг, а в субботу я играл за команду «Эвертона» U19, которую тренировал Колин Харви. Итак, я перехожу дорогу, держа в руках пакет сидра и пачку сигарет. В этот момент меня остановилась пропустить машина, а за рулем сидел Колин Харви.

Раньше мы приходили в заброшенный пустой дом, выбивали окна, сидели там и выпивали. Оглядываясь назад, считаю, что у меня были всевозможные проблемы. Оказывается, я слишком много пил, и, очевидно, это сказалось», — сказал Руни.

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Уэйн Руни Эвертон Манчестер Юнайтед алкоголь
Источник YouTube
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От тому Вейн і не тренер а фізрук.
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