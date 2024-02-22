Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался относительно поведения ряда европейских клубов, которые воспользовались войной в Украине и, активировав Annexe 7 ФИФА, бесплатно забрали себе некоторых легионеров «горняков».

«Что я думаю о клубах, которые заработали деньги на наших игроках, таких как «Лион» в ситуации с Тете? Это их решение. Не думаю, что если бы ситуация была обратной, «Шахтер» взял бы футболиста. Они воспользовались возможностью, но по-человечески это неуважительно», - заявил Срна в интервью L'Equipe.

Напомним, что «Лион» взял Тете по Annexe 7 ФИФА, а через определенное время отправил бразильца в аренду в «Лестер», на чем французы еще и заработали 1 миллион евро.