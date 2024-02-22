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  4. Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 17:35 |
365
2

Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете

Французский клуб воспользовался Annexe 7 ФИФА

22 февраля 2024, 17:35 |
365
2
Это неуважительно. Срна высказался о поступке Лиона в ситуации с Тете
ФК Лестер. Тете

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна высказался относительно поведения ряда европейских клубов, которые воспользовались войной в Украине и, активировав Annexe 7 ФИФА, бесплатно забрали себе некоторых легионеров «горняков».

«Что я думаю о клубах, которые заработали деньги на наших игроках, таких как «Лион» в ситуации с Тете? Это их решение. Не думаю, что если бы ситуация была обратной, «Шахтер» взял бы футболиста. Они воспользовались возможностью, но по-человечески это неуважительно», - заявил Срна в интервью L'Equipe.

Напомним, что «Лион» взял Тете по Annexe 7 ФИФА, а через определенное время отправил бразильца в аренду в «Лестер», на чем французы еще и заработали 1 миллион евро.

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Тете Лион Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы Лиги 1 трансферы Дарио Срна
Источник L'Equipe
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Комментарии 2
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Fant24
Наркоман .тварь ватная .сегодня марсель надерет сепарам зад 
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Fitness.sports
Серун, неуважение только к тебе! Тем более 30 лямов ты проср*л. Так что гуляй молча.
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