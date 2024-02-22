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WTA
22 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:56
211
0

Киченок и Остапенко проиграли вторым сеяным на пути в полуфинал в Дубае

Людмила и Алена уступили тандему Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф

22 февраля 2024, 17:35 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:56
211
0
Киченок и Остапенко проиграли вторым сеяным на пути в полуфинал в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под шестым номером, уступили втором сеяному тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Дубай. 1/4 финала
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 4:6, 4:6

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного дуэта Сторм Сандерс (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия).

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Людмила Киченок WTA Дубай Габриэла Дабровски Алена Остапенко Эрин Рутлифф
Источник Sport.ua
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