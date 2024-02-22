Киченок и Остапенко проиграли вторым сеяным на пути в полуфинал в Дубае
Людмила и Алена уступили тандему Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии, посеянные под шестым номером, уступили втором сеяному тандему Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
Дубай. 1/4 финала
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Габриэла Дабровски / Эрин Рутлифф – 4:6, 4:6
Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против четвертого сеяного дуэта Сторм Сандерс (Австралия) / Катерина Синякова (Чехия).
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