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  4. Мбаппе хочет презентацию в Реале до старта Евро. С этим возникли проблемы
Испания
22 февраля 2024, 19:12 |
1241
2

Мбаппе хочет презентацию в Реале до старта Евро. С этим возникли проблемы

Контракт с ПСЖ истекает только в конце июня

22 февраля 2024, 19:12 |
1241
2
Мбаппе хочет презентацию в Реале до старта Евро. С этим возникли проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

По информации испанских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который после завершения сезона свободным агентом перейдет в «Реал», хочет получить яркую презентацию в Мадриде в духе той, которая была у Криштиану Роналду.

И игрок настаивает, чтобы все мероприятия состоялись до старта Евро-2024, который начнется 14 июня.

Однако проблема в том, что контракт с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому могут возникнуть трудности с презентацией и подписанием в «Реале» в первый месяц лета.

Официально о переходе Мбаппе должны сообщить до завершения сезона, но не раньше, чем парижане или мадридцы завершат свои выступления в Лиге чемпионов.

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Килиан Мбаппе Реал Мадрид ПСЖ трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник El Chiringuito
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Комментарии 2
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Burevestnik
Мбаппе сказав шоб було 14 числа і крапка!!!  бо він сам  Мбаппе !!!   
нехай оті викручуються...     
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vazazh
ЗАВЖДИ вважав це мббббббпе - дебілом. І виявилося, такі паскудне гівно, не гірше за крюро.
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