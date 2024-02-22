Мбаппе хочет презентацию в Реале до старта Евро. С этим возникли проблемы

По информации испанских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который после завершения сезона свободным агентом перейдет в «Реал», хочет получить яркую презентацию в Мадриде в духе той, которая была у Криштиану Роналду.

И игрок настаивает, чтобы все мероприятия состоялись до старта Евро-2024, который начнется 14 июня.

Однако проблема в том, что контракт с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому могут возникнуть трудности с презентацией и подписанием в «Реале» в первый месяц лета.

Официально о переходе Мбаппе должны сообщить до завершения сезона, но не раньше, чем парижане или мадридцы завершат свои выступления в Лиге чемпионов.