Мбаппе хочет презентацию в Реале до старта Евро. С этим возникли проблемы
Контракт с ПСЖ истекает только в конце июня
По информации испанских СМИ, форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, который после завершения сезона свободным агентом перейдет в «Реал», хочет получить яркую презентацию в Мадриде в духе той, которая была у Криштиану Роналду.
И игрок настаивает, чтобы все мероприятия состоялись до старта Евро-2024, который начнется 14 июня.
Однако проблема в том, что контракт с ПСЖ истекает 30 июня, поэтому могут возникнуть трудности с презентацией и подписанием в «Реале» в первый месяц лета.
Официально о переходе Мбаппе должны сообщить до завершения сезона, но не раньше, чем парижане или мадридцы завершат свои выступления в Лиге чемпионов.
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