Англия22 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:22
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Где смотреть онлайн финал Кубка английской лиги Челси – Ливерпуль
Поединок пройдет 25 февраля в 17:00 по Киеву
22 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:22
209
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В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сыграют «Челси» и «Ливерпуль».
Команда встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и ОТТ-платформе Setanta Sports.
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