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Англия
22 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:22
209
0

Где смотреть онлайн финал Кубка английской лиги Челси – Ливерпуль

Поединок пройдет 25 февраля в 17:00 по Киеву

22 февраля 2024, 17:18 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:22
209
0
Где смотреть онлайн финал Кубка английской лиги Челси – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

Команда встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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