В воскресенье, 25 февраля, состоится финальный матч розыгрыша Кубка английской лиги, в котором сыграют «Челси» и «Ливерпуль».

Команда встретятся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и ОТТ-платформе Setanta Sports.