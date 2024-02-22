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Англия
22 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:37
62
0

Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Ньюкасл

Поединок пройдет 24 февраля в 22:00 по киевскому времени

22 февраля 2024, 17:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:37
62
0
Где смотреть онлайн матч АПЛ Арсенал – Ньюкасл
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 2-е место с 55-ю очками. У «Ньюкасла» 37 пунктов и 8-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и на ОТТ-платформе Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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