В субботу, 24 февраля, состоится матч 26-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Ньюкасл».

Игра пройдет на арене «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Англии «Арсенал» занимает 2-е место с 55-ю очками. У «Ньюкасла» 37 пунктов и 8-я позиция.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале и на ОТТ-платформе Setanta Sports.