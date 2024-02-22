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ATP
22 февраля 2024, 17:04 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:25
197
0

Гаэль Монфис – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Дохе

22 февраля 2024, 17:04 | Обновлено 22 февраля 2024, 18:25
197
0
Гаэль Монфис – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

2 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№68 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 250 в Дохе.

В 1/4 финала муж Элины Свитолиной сразится против своего соотечественника Уго Умбера (№18 ATP). Ориентировочное время начала матча – 18:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 3-я встреча теннисистов, Монфис пока не выигрывал.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Андрея Рублева (№5 ATP) или Якуба Меншика (№116 ATP).

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Источник Sport.ua
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