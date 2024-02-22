Гаэль Монфис – Уго Умбер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Дохе
2 февраля французский теннисист Гаэль Монфис (№68 ATP) продолжит борьбу в основной сетке турнира ATP 250 в Дохе.
В 1/4 финала муж Элины Свитолиной сразится против своего соотечественника Уго Умбера (№18 ATP). Ориентировочное время начала матча – 18:45 по Киеву.
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Это будет 3-я встреча теннисистов, Монфис пока не выигрывал.
В следующем раунде победитель встречи сыграет против Андрея Рублева (№5 ATP) или Якуба Меншика (№116 ATP).
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