Источник: сборная Испании продлила тренера, с которым взяла Лигу наций
Луис де ла Фуэнте продолжит работу с «фурией роха»
Руководством сборной Испании продлило сотрудничество с наставником команды Луисом де ла Фуэнте.
Сообщается, будто стороны уже подписали новый контракт сроком до завершения чемпионата мира 2026 года. Таким образом, испанцы выступят на Евро-2024 также под руководством 62-летнего специалиста.
Де ла Фуэнте возглавил команду Испании сразу после вылета команды с ЧМ-2022 в Катаре. В июне 2023 года «фурия роха» под его руководством выиграла Лигу наций УЕФА-2022/2023, обыграв в полуфинале Италию (2:1) и в финале Хорватию (0:0, 5-4 по пенальти).
Напомним, на Евро-2020 испанцы добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили сборной Италии – будущему победителю турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кейт Абдо явно удивила легендарного Тьерри, а все началось из-за Ламина Ямала...
Но все равно четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Лондоне