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Испания
22 февраля 2024, 16:09 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:42
363
0

Источник: сборная Испании продлила тренера, с которым взяла Лигу наций

Луис де ла Фуэнте продолжит работу с «фурией роха»

22 февраля 2024, 16:09 | Обновлено 22 февраля 2024, 17:42
363
0
Источник: сборная Испании продлила тренера, с которым взяла Лигу наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Руководством сборной Испании продлило сотрудничество с наставником команды Луисом де ла Фуэнте.

Сообщается, будто стороны уже подписали новый контракт сроком до завершения чемпионата мира 2026 года. Таким образом, испанцы выступят на Евро-2024 также под руководством 62-летнего специалиста.

Де ла Фуэнте возглавил команду Испании сразу после вылета команды с ЧМ-2022 в Катаре. В июне 2023 года «фурия роха» под его руководством выиграла Лигу наций УЕФА-2022/2023, обыграв в полуфинале Италию (2:1) и в финале Хорватию (0:0, 5-4 по пенальти).

Напомним, на Евро-2020 испанцы добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили сборной Италии – будущему победителю турнира.

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сборная Испании по футболу Луис де ла Фуэнте
Источник Relevo
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