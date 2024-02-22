Источник: сборная Испании продлила тренера, с которым взяла Лигу наций

Руководством сборной Испании продлило сотрудничество с наставником команды Луисом де ла Фуэнте.

Сообщается, будто стороны уже подписали новый контракт сроком до завершения чемпионата мира 2026 года. Таким образом, испанцы выступят на Евро-2024 также под руководством 62-летнего специалиста.

Де ла Фуэнте возглавил команду Испании сразу после вылета команды с ЧМ-2022 в Катаре. В июне 2023 года «фурия роха» под его руководством выиграла Лигу наций УЕФА-2022/2023, обыграв в полуфинале Италию (2:1) и в финале Хорватию (0:0, 5-4 по пенальти).

Напомним, на Евро-2020 испанцы добрались до полуфинала, где в серии пенальти уступили сборной Италии – будущему победителю турнира.