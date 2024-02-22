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  4. Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 февраля 2024, 17:10 |
217
0

Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Дубае

22 февраля 2024, 17:10 |
217
0
Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

22 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала полька сразится с китаянкой Чжэн Циньвень (№7 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 6-я встреча теннисисток, китаянка пока не выигрывала.

Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Анной Калинской (№40 WTA).

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Источник Sport.ua
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