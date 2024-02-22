Ига Свёнтек – Чжэн Циньвень. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала в Дубае
22 февраля первая ракетка мира Ига Свёнтек продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/4 финала полька сразится с китаянкой Чжэн Циньвень (№7 WTA). Время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Это будет 6-я встреча теннисисток, китаянка пока не выигрывала.
Победительница поединка в следующем раунде сыграет с Коко Гофф (№3 WTA) или Анной Калинской (№40 WTA).
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