ITF22 февраля 2024, 15:16 |
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Катарина Завацкая – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Порту
22 февраля 2024, 15:16 |
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22 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 Порту.
В матче второго раунда украинка сыграет против Александры Эалы из Филиппин. (№188 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:05 по Киеву, после матча Зейдель – Наеф.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Синьи Краус (Австрия) или Анны Бондар (Венгрия).
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