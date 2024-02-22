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  4. Катарина Завацкая – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
22 февраля 2024, 15:16 |
58
0

Катарина Завацкая – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Порту

22 февраля 2024, 15:16 |
58
0
Катарина Завацкая – Александра Эала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

22 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№173 WTA) продолжит выступления на турнире ITF W75 Порту.

В матче второго раунда украинка сыграет против Александры Эалы из Филиппин. (№188 WTA). Ориентировочное время начала поединка – 16:05 по Киеву, после матча Зейдель – Наеф.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Синьи Краус (Австрия) или Анны Бондар (Венгрия).

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Источник Sport.ua
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