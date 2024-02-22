Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Дубае
22 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Саснович / Зигемунд – Эйкери / Ву. Ориентировочное время начала матча – 15:45 по Киеву.
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Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).
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