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  4. Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 февраля 2024, 14:40 |
212
0

Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда в Дубае

22 февраля 2024, 14:40 |
212
0
Киченок / Остапенко – Дабровски / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

22 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит борьбу в парном разряде на турнире WTA 1000 в Дубае.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против тандема Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча состоится 3-м запуском на корте №1 после матча Саснович / Зигемунд – Эйкери / Ву. Ориентировочное время начала матча – 15:45 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Победительницы встречи в следующем раунде сразятся против второго сеяного дуэта Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Раутлифф (Новая Зеландия).

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Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Людмила Киченок WTA Дубай смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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