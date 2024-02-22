ITF22 февраля 2024, 14:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:28
210
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Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Порту
Дарья проиграла сопернице из Испании
22 февраля 2024, 14:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:28
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Порту.
В матче второго раунда украинка, которая получила третий номер посева, проиграла Лейре Ромеро Гормас из Испании (№290 WTA)
Порту. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Лейре Ромеро Гормас (Испания) – 4:6, 6:7(9)
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде испанка сразится с Франциской Жорже или с Нома Ноха Акуге.
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От для порівняння: в Дубаї красуня Сорана виключно на морально-вольових передавила цю розмальовану відьмачку (придивіться без усілякої політкоректності, Вондрушова ж на обличчя натуральна Баба-Яга). Врятувалась з 1:5, шість матчболів відіграла! Бо боєць, а не казна-що.