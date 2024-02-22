Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Порту

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Порту.

В матче второго раунда украинка, которая получила третий номер посева, проиграла Лейре Ромеро Гормас из Испании (№290 WTA)

Порту. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Лейре Ромеро Гормас (Испания) – 4:6, 6:7(9)

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде испанка сразится с Франциской Жорже или с Нома Ноха Акуге.