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  4. Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Порту
ITF
22 февраля 2024, 14:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:28
210
1

Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Порту

Дарья проиграла сопернице из Испании

22 февраля 2024, 14:27 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:28
210
1
Снигур не смогла пробиться в 1/4 финала на турнире ITF W75 в Порту
ITF. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№138 WTA) завершила выступления на турнире ITF W75 в Порту.

В матче второго раунда украинка, которая получила третий номер посева, проиграла Лейре Ромеро Гормас из Испании (№290 WTA)

Порту. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Лейре Ромеро Гормас (Испания) – 4:6, 6:7(9)

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде испанка сразится с Франциской Жорже или с Нома Ноха Акуге.

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Дарья Снигур ITF Порту
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Sashamar
Снігур взагалі не варта згадування, бо грає як заманеться. Суперниця почала помилятися, от і вийшло дійти до лотереї під назвою тай-брейк. Інакше все скінчилася б набагато раніше.
От для порівняння: в Дубаї красуня Сорана виключно на морально-вольових передавила цю розмальовану відьмачку (придивіться без усілякої політкоректності, Вондрушова ж на обличчя натуральна Баба-Яга). Врятувалась з 1:5, шість матчболів відіграла! Бо боєць, а не казна-що.
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