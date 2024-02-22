Динамо с Металлистом 1925 рассудит Копиевский. И другие арбитры 18-го тура

Комитеты Украинской ассоциации футбола провели назначение официальных лиц на матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги, которы откроют вторую часть компании.

Среди прочего игру «Металлист 1925» – «Динамо», которая состоится 25 февраля в Киеве, будет судить Виктор Копиевский из Кропивницкого, а матч «Александрия» – «Шахтер» (26 февраля) доверено судить Денису Шурману из Киевской области.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

23 февраля

ЛНЗ – «Кривбасс». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)

25 февраля

«Днепр-1» – «Минай». Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

«Верес» – «Колос». Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр ВАР – Юрий Иванов (ДОнецкая область)

«Металлист 1925» – «Динамо». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

«Рух» – «Полесье». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

26 февраля

«Александрия» – «Шахтер». Арбитр – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)

«Заря» – «Ворскла». Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков)

«Оболонь» – «Черноморец». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Роман Блавацкий (Львов)