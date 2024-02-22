Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо с Металлистом 1925 рассудит Копиевский. И другие арбитры 18-го тура
Украина. Премьер лига
22 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:25
239
0

Динамо с Металлистом 1925 рассудит Копиевский. И другие арбитры 18-го тура

Назначены официальные лица на стартовые матчи второй части сезона

22 февраля 2024, 14:05 | Обновлено 22 февраля 2024, 14:25
239
0
Динамо с Металлистом 1925 рассудит Копиевский. И другие арбитры 18-го тура
УПЛ. Виктор Копиевский

Комитеты Украинской ассоциации футбола провели назначение официальных лиц на матчи 18-го тура Украинской Премьер-лиги, которы откроют вторую часть компании.

Среди прочего игру «Металлист 1925» – «Динамо», которая состоится 25 февраля в Киеве, будет судить Виктор Копиевский из Кропивницкого, а матч «Александрия» – «Шахтер» (26 февраля) доверено судить Денису Шурману из Киевской области.

Украинская Премьер-лига. 18-й тур

23 февраля

ЛНЗ – «Кривбасс». Арбитр – Анастасия Романюк (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Александр Омельченко (Славянск)

25 февраля

«Днепр-1» – «Минай». Арбитр – Александр Каленов (Ивано-Франковск), арбитр ВАР – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

«Верес» – «Колос». Арбитр – Александр Афанасьев (Харьков), арбитр ВАР – Юрий Иванов (ДОнецкая область)

«Металлист 1925» – «Динамо». Арбитр – Виктор Копиевский (Кропивницкий), арбитр ВАР – Алексей Деревинский (Хмельницкий)

«Рух» – «Полесье». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область), арбитр ВАР – Андрей Коваленко (Полтава)

26 февраля

«Александрия» – «Шахтер». Арбитр – Денис Шурман (Киевская область), арбитр ВАР – Игорь Пасхал (Херсон)

«Заря» – «Ворскла». Арбитр – Александр Шандор (Львов), арбитр ВАР – Дмитрий Панчишин (Харьков)

«Оболонь» – «Черноморец». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье), арбитр ВАР – Роман Блавацкий (Львов)

По теме:
Динамо дозаявило 7 футболистов на сезон УПЛ 2023/24. Назван список игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал бразильского вингера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало контракт с капитаном африканской сборной
Украинская Премьер-лига Виктор Копиевский судейские назначения чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Ворскла Полтава Полесье Житомир Колос Ковалевка Динамо Киев Шахтер Донецк Металлист 1925 Рух Львов ЛНЗ Черкассы Кривбасс Кривой Рог Александрия Заря Луганск Оболонь Киев Черноморец Одесса Верес Ровно Минай
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру
Футбол | 22 февраля 2024, 12:45 2
Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру
Возраст не мешает: ветераны, которые продолжают карьеру

Рассказываем о футболистах почетного возраста

Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Футбол | 22 февраля 2024, 11:45 8
Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы
Дани Алвес приговорен к 4,5 годам тюрьмы

Легендарный бразилец признан виновным в изнасиловании

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 22.02.2024, 12:28
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Футбол | 21.02.2024, 17:33
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Где смотреть онлайн матч УПЛ Металлист 1925 – Динамо
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Теннис | 21.02.2024, 18:59
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Первая ракетка мира прокомментировала победу над Свитолиной в Дубае
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
Разорвали контракт? Известный украинский футболист исчез из состава Шахтера
20.02.2024, 22:37 8
Футбол
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
ВИДЕО. Самый быстрый гол в истории? В Англии игрок забил на 2-й секунде
20.02.2024, 10:01 2
Футбол
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
Оценено состояние богатейшего футболиста. Разница с Роналду поражает
21.02.2024, 07:40 5
Футбол
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение
20.02.2024, 13:11 14
Теннис
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
«Руку им не пожму». Стаховский высказался по поводу украинских боксеров
20.02.2024, 17:16 18
Бокс
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
Без Испании. Определены две четвертьфинальные пары ЧМ по пляжному футболу
20.02.2024, 09:55
Футбол
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
Татьяну или Марию? Свитолина обыграла немку на престижном турнире в Дубае
20.02.2024, 14:20 14
Теннис
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
ВИДЕО. Довбик в шоке. Как игрок Атлетика сделал суперсейв головой на 90+5-й
20.02.2024, 09:20 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем