Брайтон начнет переговоры с Де Дзерби по новому контракту
В услугах итальянца серьезно заинтересована «Барселона»
Английский «Брайтон» намерен начать переговоры с наставником команды Роберто Де Дзерби по поводу нового контракта.
Несмотря на то, что действующее соглашение со специалистом рассчитано еще на 2,5 года, руководство «чаек» встретилось и в личной беседе предложило тренеру начать переговоры о подписании нового контракта.
Такая спешка вызвана тем фактом, что в услугах Де Дзерби серьезно заинтересована каталонская «Барселона», которая видит в итальянце замену для Хави. На данный момент сумма отступных в случае ухода Де Дзерби составляет 15 млн евро, и в «Брайтоне» надеются, что с подписанием нового соглашения эта сумма существенно увеличится.
Отметим, что на данный момент «Брайтон» занимает седьмое место в чемпионате АПЛ, отставая от зоны еврокубков на девять очков.
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