Умер титулованный тренер из Португалии по прозвищу Король Артур

На 79-м году жизни остановилось сердце у португальского тренера Артура Жорже.

Сообщается, что бывший игрок сборной Португалии (16 матчей, 1 гол) умер утром в четверг, 22 февраля, в Лиссабоне после продолжительной болезни.

Будучи футболистом, Жорже выступал за клубы «Порту», «Академика», «Белененсиш» и «Бенфика», с которой стал четырехкратным чемпионом страны.

Как тренер Жорже выиграл с «Порту» Кубок европейских чемпионов (1986/1987), три раза побеждал в чемпионате Португалии. Работая в «ПСЖ», он привел команду к победе в чемпионате и Кубке Франции.

Последним местом работы Жорже был клуб «МК Алжир», который он тренировал в 2014–2015 годах.