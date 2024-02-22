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Португалия
22 февраля 2024, 13:08 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:16
727
0

Умер титулованный тренер из Португалии по прозвищу Король Артур

Ушел в вечность Артур Жорже

22 февраля 2024, 13:08 | Обновлено 22 февраля 2024, 13:16
727
0
Умер титулованный тренер из Португалии по прозвищу Король Артур
Getty Images/Global Images Ukraine. Артур Жорже

На 79-м году жизни остановилось сердце у португальского тренера Артура Жорже.

Сообщается, что бывший игрок сборной Португалии (16 матчей, 1 гол) умер утром в четверг, 22 февраля, в Лиссабоне после продолжительной болезни.

Будучи футболистом, Жорже выступал за клубы «Порту», «Академика», «Белененсиш» и «Бенфика», с которой стал четырехкратным чемпионом страны.

Как тренер Жорже выиграл с «Порту» Кубок европейских чемпионов (1986/1987), три раза побеждал в чемпионате Португалии. Работая в «ПСЖ», он привел команду к победе в чемпионате и Кубке Франции.

Последним местом работы Жорже был клуб «МК Алжир», который он тренировал в 2014–2015 годах.

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Источник Sport.ua
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