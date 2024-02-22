Умер титулованный тренер из Португалии по прозвищу Король Артур
Ушел в вечность Артур Жорже
На 79-м году жизни остановилось сердце у португальского тренера Артура Жорже.
Сообщается, что бывший игрок сборной Португалии (16 матчей, 1 гол) умер утром в четверг, 22 февраля, в Лиссабоне после продолжительной болезни.
Будучи футболистом, Жорже выступал за клубы «Порту», «Академика», «Белененсиш» и «Бенфика», с которой стал четырехкратным чемпионом страны.
Как тренер Жорже выиграл с «Порту» Кубок европейских чемпионов (1986/1987), три раза побеждал в чемпионате Португалии. Работая в «ПСЖ», он привел команду к победе в чемпионате и Кубке Франции.
Последним местом работы Жорже был клуб «МК Алжир», который он тренировал в 2014–2015 годах.
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