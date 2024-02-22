ITF22 февраля 2024, 12:45 |
472
1
Дарья Снигур – Лейра Ромеро Гормас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда турнира ITF в Порту
22 февраля 2024, 12:45 |
472
1
22 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) продолжит выступления на турнире серии ITF W75 в Порту (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.
В 1/8 финала украинка сыграет против Лейры Ромеро Гормас (Испания, WTA 290). Время начала встречи – 12:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча девушек.
В четвертьфинале победительница матча встретится с Франциской Жорже, либо с Нома Ноха Акуге.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 февраля 2024, 16:35 136
Алексей Сливченко рассуждает о первых при Шевченко серьезных пертурбациях в руководстве УАФ
Теннис | 22 февраля 2024, 07:01 1
Гаэль Монфис вышел в четвертьфинал турнира в Дохе, выиграв у Чжан Чжичжэнь
Футбол | 22.02.2024, 06:57
Футбол | 21.02.2024, 17:33
Футбол | 22.02.2024, 00:03
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
1 сет-бадминтон від Даші
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.02.2024, 08:01 8
20.02.2024, 14:20 14
20.02.2024, 21:05 3
20.02.2024, 18:34 7
20.02.2024, 22:37 8
20.02.2024, 17:16 18
20.02.2024, 10:01 2