Дарья Снигур – Лейра Ромеро Гормас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) продолжит выступления на турнире серии ITF W75 в Порту (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка сыграет против Лейры Ромеро Гормас (Испания, WTA 290). Время начала встречи – 12:20 по Киеву.

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Это будет первая встреча девушек.

В четвертьфинале победительница матча встретится с Франциской Жорже, либо с Нома Ноха Акуге.