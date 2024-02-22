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  4. Дарья Снигур – Лейра Ромеро Гормас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF
22 февраля 2024, 12:45 |
472
1

Дарья Снигур – Лейра Ромеро Гормас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда турнира ITF в Порту

22 февраля 2024, 12:45 |
472
1
Дарья Снигур – Лейра Ромеро Гормас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

22 февраля украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 138) продолжит выступления на турнире серии ITF W75 в Порту (Португалия), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/8 финала украинка сыграет против Лейры Ромеро Гормас (Испания, WTA 290). Время начала встречи – 12:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча девушек.

В четвертьфинале победительница матча встретится с Франциской Жорже, либо с Нома Ноха Акуге.

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Источник Sport.ua
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