Анри поддержал Хави: «На одном уровне с тобой только Гвардиола»

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поддержал своего бывшего одноклубника Хави, который сейчас тренирует каталонский клуб.

Хави подвергается критике за свою работу на фоне неубедительных результатов «блау-гранас» в последние месяцы и уже пообещал покинуть клуб по окончании сезона.

«Я надеюсь, что ты продолжишь работу, потому что твой мозг не уступает ни одному другому. Единственный человек, который на одном уровне с тобой из тех, кого я знаю, — это Пеп Гвардиола», — цитирует Анри пресс-служба Ла Лиги в твиттере.