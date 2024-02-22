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  4. Анри поддержал Хави: «На одном уровне с тобой только Гвардиола»
Испания
22 февраля 2024, 13:03 |
311
0

Анри поддержал Хави: «На одном уровне с тобой только Гвардиола»

Ранее легендарные футболисты были одноклубниками в «Барселоне»

22 февраля 2024, 13:03 |
311
0
Анри поддержал Хави: «На одном уровне с тобой только Гвардиола»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции, бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри поддержал своего бывшего одноклубника Хави, который сейчас тренирует каталонский клуб.

Хави подвергается критике за свою работу на фоне неубедительных результатов «блау-гранас» в последние месяцы и уже пообещал покинуть клуб по окончании сезона.

«Я надеюсь, что ты продолжишь работу, потому что твой мозг не уступает ни одному другому. Единственный человек, который на одном уровне с тобой из тех, кого я знаю, — это Пеп Гвардиола», — цитирует Анри пресс-служба Ла Лиги в твиттере.

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Хави Барселона отставка Тьерри Анри Жузеп Гвардиола
Источник Twitter
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