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  4. Без англичан в топ-2. Названы лучшие британские футболисты в истории
Англия
22 февраля 2024, 10:40 |
417
1

Без англичан в топ-2. Названы лучшие британские футболисты в истории

Первую строчку отдали Джорджу Бесту

22 февраля 2024, 10:40 |
417
1
Без англичан в топ-2. Названы лучшие британские футболисты в истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Джордж Бест

Известный ресурс FourFourTwo опубликовал свою версию лучших британских футболистов в истории. Лучший из англичан, Бобби Чарльтон, расположился лишь на третьем месте. Его опередили североирландец Джордж Бест и шотландец Кенни Далглиш.

Топ-10 игроков в истории британского футбола:

1. Джордж Бест, Северная Ирландия.

2. Кенни Далглиш, Шотландия.

3. Бобби Чарльтон, Англия.

4. Бобби Мур, Англия.

5. Гарет Бэйл, Уэльс.

6. Уэйн Руни, Англия.

7. Кевин Киган, Англия.

8. Харри Кейн, Англия.

9. Джимми Гривз, Англия.

10. Джон Чарльз, Уэльс.

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FourFourTwo рейтинг Джордж Бест Кенни Далглиш Бобби Чарльтон Гарет Бэйл Уэйн Руни Кевин Киган Гарри Кейн Джимми Гривз
Источник FourFourTwo
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