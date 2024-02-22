Без англичан в топ-2. Названы лучшие британские футболисты в истории

Известный ресурс FourFourTwo опубликовал свою версию лучших британских футболистов в истории. Лучший из англичан, Бобби Чарльтон, расположился лишь на третьем месте. Его опередили североирландец Джордж Бест и шотландец Кенни Далглиш.

Топ-10 игроков в истории британского футбола:

1. Джордж Бест, Северная Ирландия.

2. Кенни Далглиш, Шотландия.

3. Бобби Чарльтон, Англия.

4. Бобби Мур, Англия.

5. Гарет Бэйл, Уэльс.

6. Уэйн Руни, Англия.

7. Кевин Киган, Англия.

8. Харри Кейн, Англия.

9. Джимми Гривз, Англия.

10. Джон Чарльз, Уэльс.