ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
Песня называется «Hearts»
23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) выпустила новую песню.
Даяна впервые выпустила трек на украинском языке. Песня называется «Hearts» (на укр. Сердца).
Песня вышла в коллаборации с латвийским поп-исполнителем Loopout и чешским певцом RODAN.
«Песня Hearts уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и зрелости. Поддержите нас 🙏🏼💙💛», – написала Даяна в своем инстаграме, анонсируя новый трек.
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
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