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  4. ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
WTA
22 февраля 2024, 10:32 |
484
1

ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском

Песня называется «Hearts»

22 февраля 2024, 10:32 |
484
1
ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) выпустила новую песню.

Даяна впервые выпустила трек на украинском языке. Песня называется «Hearts» (на укр. Сердца).

Песня вышла в коллаборации с латвийским поп-исполнителем Loopout и чешским певцом RODAN.

«Песня Hearts уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и зрелости. Поддержите нас 🙏🏼💙💛», – написала Даяна в своем инстаграме, анонсируя новый трек.

ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском

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Даяна Ястремская lifestyle
Источник Sport.ua
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Андрій Шевченко
Ну точно краще, чим у дегенерата зінченка.
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