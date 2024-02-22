23-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) выпустила новую песню.

Даяна впервые выпустила трек на украинском языке. Песня называется «Hearts» (на укр. Сердца).

Песня вышла в коллаборации с латвийским поп-исполнителем Loopout и чешским певцом RODAN.

«Песня Hearts уже вышла. Это песня для Украины, для детей, о силе, о любви и зрелости. Поддержите нас 🙏🏼💙💛», – написала Даяна в своем инстаграме, анонсируя новый трек.

ВИДЕО. Ястремская записала новую песню. Это ее первый трек на украинском