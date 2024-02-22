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Англия
22 февраля 2024, 09:11 |
199
0

Защитник Манчестер Юнайтед может из-за травмы пропустить Евро-2024

В нынешнем сезоне Люк Шоу больше не сыграет за «красных дьяволов»

22 февраля 2024, 09:11 |
199
0
Защитник Манчестер Юнайтед может из-за травмы пропустить Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Люк Шоу

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу пропустит остаток сезона.

Как сообщает TheTelegraph, игрок получил травму в матче АПЛ с «Лутон Таун», который проходил 18 февраля. Впоследствии у него было выявлено повреждение подколенного сухожилия.

Ожидается, что он пропустит около трех месяцев. Таким образом, Шоу точно не сыграет за «МЮ» в текущем сезоне, а если процесс реабилитации затянется, то может пропустить и Евро-2024.

Отметим, что в нынешнем сезоне 28-летний защитник сыграл за «красных дьяволов» 15 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу. За сборную Англии футболист сыграл 31 матч и забил 3 мяча.

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Люк Шоу Манчестер Юнайтед травма колена Евро-2024 сборная Англии по футболу
Источник The Telegraph
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