Не только Мбаппе. Еще два форварда могут покинуть ПСЖ летом

Килиан Мбаппе может стать не единственным форвардом, который покинет «ПСЖ» летом 2024 года. По информации французских СМИ, покинуть клуб также могут Рандаль Коло Муани и Гонсалу Рамуш.

Оба перешли в «ПСЖ» летом прошлого года – за 95 и 65 миллионов евро соответственно. Однако и Коло Муани, и Рамуш недовольны тем количеством игровой практики, которое они получают в нынешнем сезоне. Именно это и может стать причиной трансфера.

При этом оба игрока еще не приняли окончательного решения покинуть клуб. Потенциальный уход Мбаппе может дать им больше шансов закрепиться в основном составе «ПСЖ».