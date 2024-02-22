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  4. Не только Мбаппе. Еще два форварда могут покинуть ПСЖ летом
Франция
22 февраля 2024, 07:56 |
621
0

Не только Мбаппе. Еще два форварда могут покинуть ПСЖ летом

Коло Муани и Рамуш недовольны количеством игровой практики

22 февраля 2024, 07:56 |
621
0
Не только Мбаппе. Еще два форварда могут покинуть ПСЖ летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Коло Муани и Рамуш

Килиан Мбаппе может стать не единственным форвардом, который покинет «ПСЖ» летом 2024 года. По информации французских СМИ, покинуть клуб также могут Рандаль Коло Муани и Гонсалу Рамуш.

Оба перешли в «ПСЖ» летом прошлого года – за 95 и 65 миллионов евро соответственно. Однако и Коло Муани, и Рамуш недовольны тем количеством игровой практики, которое они получают в нынешнем сезоне. Именно это и может стать причиной трансфера.

При этом оба игрока еще не приняли окончательного решения покинуть клуб. Потенциальный уход Мбаппе может дать им больше шансов закрепиться в основном составе «ПСЖ».

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ПСЖ Рандаль Коло Муани Гонсалу Рамуш трансферы трансферы Лиги 1 Килиан Мбаппе
Источник Le Parisien
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